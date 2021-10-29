Кардиолог: ситуация с медицинским кислородом в украинских больницах хуже, чем говорят власти

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинский кардиолог, доктор медицинских наук Екатерина Амосова заявила, что в больницах ситуация с кислородом хуже, чем украинцам об этом говорят власти. Об этом она рассказала в прямом эфире телеканала "НАШ".

"Из информации от коллег и СМИ, ситуация с кислородом более ужасная, чем об этом говорят наши власти. Это можно было предотвратить. Кейс Одессы показателен. Снабжение кислорода есть от местного посредника, он еще летом скупил на корню кислород от производителей заводов и начал продавать его в три раза дороже, чем весной. У меня вопрос: где у нас Антимонопольный комитет? Как можно на этом зарабатывать? Ситуация чрезвычайно серьезна, потому что идут смерти, которых можно было избежать. Смерть от удушья очень страшна, врагу не пожелаешь такое перенести", - рассказала Екатерина Амосова.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что причиной нехватки кислорода в украинских больницах может быть диверсия. По его словам, силовые структуры уже изучают вопрос, почему два завода по производству кислорода в Украине остановились на профилактику в разгар пандемии.-0-