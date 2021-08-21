Карнавал в Рио-де-Жанейро в 2022 году намерены провести с 27 января по 6 марта

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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уличные карнавальные гуляния 2022 года в Рио-де-Жанейро пройдут с 27 января по 6 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу муниципальной компании по развитию туризма Riotur.Планируется, что в этот период в городе проведут порядка 500 уличных карнавальных шествий и парадов, представлений, на организацию которых, как ожидается, потребуется 3,5 млн реалов (около $650 тыс.) внебюджетных средств. В течение месяца компании - претенденты на организацию празднества должны будут подать свои предложения.Как отметила глава Riotur Даниэла Майя, власти решили объявить параметры конкурса как можно раньше, "чтобы самый большой праздник в Рио-де-Жанейро прошел превосходно".К карнавальному сезону планируется также запустить мобильное приложение с расписанием всех шествий уличных блоков.В 2021 году из-за пандемии коронавируса карнавальные гуляния были отменены по всей Бразилии. Рассматривалась идея провести их в июне или июле, однако и от нее впоследствии отказались. Годом ранее в празднествах в Рио-де-Жанейро участвовали порядка 7 млн человек.Отмечается, что окончательное решение насчет карнавальных торжеств будет принято позже исходя из санитарно-эпидемической обстановки.-0-