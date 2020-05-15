Карпатский курорт "Буковель" возобновляет работу

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горнолыжный курорт "Буковель" в украинских Карпатах восстанавливает работу для посетителей с 15 мая, сообщает УКРИНФОРМ.

В частности, в "Буковеле" откроется смотровой подъемник №2, что позволит туристам наслаждаться видами карпатских гор. Также на территории курорта возобновят работу заведения общепита - посетителей будут обслуживать на летних террасах.

Крупнейший горнолыжный курорт Украины "Буковель", расположенный у подножия одноименной горы на высоте 920 м над уровнем моря, закрылся 25 марта из-за эпидемии коронавируса. Зимний сезон здесь может длиться с ноября по апрель, затем начинается так называемый бархатный сезон.

По последним данным, в Украине подтверждено свыше 17 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 476 человек. Министр здравоохранения страны Максим Степанов 14 мая сообщил, что впервые число людей, которые выздоровели от COVID-19, превысило число новых выявленных за сутки случаев болезни - 427 против 422.-0-