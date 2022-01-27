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27 января 2022, 21:12

Картина Боттичелли "Муж скорбей" продана на торгах за $45,4 млн

Фото ТАСС
Фото ТАСС

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина Сандро Боттичелли "Муж скорбей" продана на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке за $45,4 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу торгового дома.

Торги продолжались около семи минут. Имя покупателя не указывается.

Картина создана около 1500 года. Муж скорбей - распространенный в западноевропейской живописи сюжет. Изображение Христа в терновом венце и с орудиями казни символизирует добровольное принятие человеческой природы и мучений. Полотно с 1963 года хранилось в частной коллекции после того, как было приобретено в том же году на аукционе за $28 тыс.

Хотя цена достаточно высокая для произведения эпохи Возрождения, она не достигает рекорда аукционов Sotheby's в этой категории. В 2021 году картина Сандро Боттичелли "Молодой человек с рунделем" была продана за $92,2 млн.-0-

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