Картина коронавируса в мире - более 591 тыс. случаев заражения за сутки

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 63,96 млн и возросло за сутки более чем на 591 тыс. Об этом свидетельствуют опубликованные 3 декабря данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

По состоянию на 18:37 3 декабря в ВОЗ зафиксированы 63 965 092 инфицированных и 1 488 120 умерших. Число заразившихся возросло за сутки на 591 432, умерших - на 11 747.

Более 45% случаев заражения за минувшие сутки зафиксированы в Северной и Южной Америке (269 350), на втором месте – Европа (225 667), на третьем - Юго-Восточная Азия (47 167).

А вот как выглядит картина мира в разрезе стран. Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 13 563 731. Далее следуют Индия (9 534 964), Бразилия (6 386 787), Россия (2 375 546), Франция (2 205 212), Испания (1 665 775), Великобритания (1 659 260), Италия (1 641 610), Аргентина (1 432 570), Колумбия (1 324 792), Мексика (1 122 362) и Германия (1 106 789).-0-