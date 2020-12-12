Картина коронавируса в мире за последние сутки - более 656 тыс. случаев заражения

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 69,8 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 656 тыс. Такие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения, передает ТАСС.

В ВОЗ поступили сведения о 69 808 588 инфицированных и 1 588 854 умерших. Число заразившихся возросло на 656 181, умерших - на 11 868.

Более 46% всех случаев заражения, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (303 063), на втором месте - Европа (265 334), на третьем - Юго-Восточная Азия (40 396).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 15 404 889. Далее следуют Индия (9 826 775), Бразилия (6 781 788), Россия (2 625 848), Франция (2 310 701), Великобритания (1 809 459), Италия (1 805 873), Испания (1 730 575), Аргентина (1 483 376), Колумбия (1 399 911).-0-