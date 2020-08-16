Картина коронавируса в мире – за сутки более 267 тыс. заразившихся

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире увеличилось за сутки более чем на 267 тыс. Согласно опубликованным 16 августа данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество смертей выросло почти на 6 тыс.
Как сообщает ВОЗ, на 16 августа в мире были зарегистрированы 21 294 845 инфицированных и 761 779 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 267 291, умерших - на 5 985.
В регионе Северной и Южной Америки больше всего инфицированных - 11 420 860 (+149 645 за сутки). Умерли там 414 326 человек (+3 843 за сутки).
В Европе зарегистрированы 3 745 649 заразившихся (+19 888 за сутки) и 214 092 умерших (+410 за сутки) человек.
В Юго-Восточной Азии инфицированных 3 040 168, зафиксированы 59 875 смерти. За сутки число заразившихся увеличилось на 69 064, умерших - на 1 031.
Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 5 258 565. Далее следуют Бразилия (3 275 520), Индия (2 589 682), Россия (922 853), ЮАР (583 653), Перу (516 296), Мексика (511 369), Колумбия (445 111), Чили (383 902) и Испания (342 813).-0-