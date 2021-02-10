Картина коронавируса в мире за сутки - более 334 тыс. случаев заражения

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 106,55 млн, увеличившись за сутки более чем на 334 тыс. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на опубликованные 10 февраля данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 19:07 10 февраля ВОЗ зарегистрировала за сутки сведения о 106 555 206 инфицированных и 2 333 446 умерших. Число заразившихся увеличилось на 334 648, умерших - на 10 702.

Около 42% случаев инфицирования за минувшие сутки зарегистрированы в Северной и Южной Америке (143 036), на втором месте - Европа (128 115), на третьем - Восточное Средиземноморье (24 811).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 26 832 826. В список вошли также Индия (10 858 371), Бразилия (9 548 079), Россия (4 012 710), Великобритания (3 972 152), Франция (3 304 356), Испания (3 005 487), Италия (2 655 319), Турция (2 548 195), Германия (2 299 996), Колумбия (2 161 462) и Аргентина (1 985 501).-0-