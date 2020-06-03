Картину Айвазовского продали на торгах Sotheby's за $2,9 млн

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина "Неаполитанский залив" знаменитого мариниста Ивана Айвазовского (1817-1900) стала топ-лотом завершившихся во вторник онлайн-торгов произведениями русской живописи, организованных аукционным домом Sotheby's. Согласно информации на сайте аукциона, полотно, написанное в 1878 году, было продано $2,9 млн, а итоговая выручка торгов составила $7,1 млн. Об этом сообщает ТАСС.

Оценочная стоимость топ-лота была превышена более чем в два раза. Картина Айвазовского "Проходящий корабль лунной ночью" 1868 года также была реализована со значительным превышением оценочной стоимости. Она ушла с молотка за $548 тыс. при оценке в $190-250 тыс. Полотно "Урожай" Петра Кончаловского (1876-1956) было продано за $236 тыс.

Не удалось реализовать "Вид Москвы" Алексея Саврасова (1830-1897), стоимость которого была оценена в $425-665 тыс., и написанный Константином Маковским (1839-1915) портрет его третьей жены Марии Алексеевны Маковской с оценочной стоимостью $220-300 тыс.

В связи с пандемией торги прошли в онлайн-формате.-0-