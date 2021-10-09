Картину Пикассо продали на аукционе в Гонконге за $24,6 млн

Фото из твиттера Sotheby's
9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Картина кисти Пабло Пикассо ушла с молотка в Гонконге за $24,6 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов торгов произведениями искусства из аукционного дома Sotheby's.
"Лот продан за 191 651 тыс. гонконгских долларов ($24,61 млн. - Прим. БЕЛТА)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте дома. Эта сумма оказалась в пределах оценочной стоимости. Речь идет о полотне под названием "Женщина на корточках" (Femme accroupie), на которой живописец изобразил свою супругу и музу Жаклин Рок в 1954 году.
На этих же торгах за $9,1 млн продан натюрморт нидерландского художника Винсента Ван Гога.-0-