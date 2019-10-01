Картины Бэнкси можно будет купить через интернет

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский художник Бэнкси объявил 1 октября об открытии выставочного зала для своих работ. Он опубликовал на своей странице в Instagram сообщение о начале работы небольшого салона в районе Кройдон в Лондоне под названием Gross Domestic Product ("Валовой внутренний продукт"), сообщает ТАСС.

"Этот выставочный зал - исключительно для показа. Я открываю сегодня магазин (хотя его двери в действительности не открываются). Это в Кройдоне. Возможно, лучше всего осматривать его ночью", - приводит ТАСС слова художника.

В Instagram дается краткая предыстория новой торговой марки Бэнкси. В частности, указано, что Gross Domestic Product была создана в ответ на продажу открыток с изображением работ художника без его разрешения. "Этот магазин появился в результате судебного процесса. Компания по производству открыток пытается юридически завладеть именем Бэнкси, отобрав его у художника. Ему посоветовали, что лучшим способом предотвратить это станет продажа собственного ассортимента товаров под его именем", - говорится на странице художника в социальной сети. Указывается, что торговля будет идти в интернете по ценам, начинающимся от 10 фунтов стерлингов ($12), а выставочный зал просуществует всего несколько недель. -0-.