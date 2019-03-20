Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана

20 марта, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в качестве временного исполняющего обязанности Президента страны принес присягу народу Казахстана.
Как сообщалось, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта выступил в эфире республиканских телеканалов и заявил о сложении с себя полномочий Президента. На оставшийся срок полномочия Президента Казахстана переходят к председателю Сената Касыму-Жомарту Токаеву с момента принесения им присяги.
Согласно статье 48 Конституции Казахстана "в случае досрочного освобождения или отрешения от должности Президента Казахстана, а также его смерти полномочия Президента республики на оставшийся срок переходят к председателю Сената парламента". Также в Конституции отмечается, что лицо, принявшее на себя полномочия Президента республики, складывает с себя полномочия председателя Сената.-0-
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