Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу Казахстана

20 марта, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Председатель Сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев в качестве временного исполняющего обязанности Президента страны принес присягу народу Казахстана.

Как сообщалось, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта выступил в эфире республиканских телеканалов и заявил о сложении с себя полномочий Президента. На оставшийся срок полномочия Президента Казахстана переходят к председателю Сената Касыму-Жомарту Токаеву с момента принесения им присяги.

Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента Казахстана с 20 марта 2019 года На оставшийся срок полномочия президента Казахстан переходят к председателю Сената Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву с момента принесения им присяги, которая состоится в 12.00 20 марта 2019 года. Указ вступает в силу с момента подписания.

Согласно статье 48 Конституции Казахстана "в случае досрочного освобождения или отрешения от должности Президента Казахстана, а также его смерти полномочия Президента республики на оставшийся срок переходят к председателю Сената парламента". Также в Конституции отмечается, что лицо, принявшее на себя полномочия Президента республики, складывает с себя полномочия председателя Сената.-0-