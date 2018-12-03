Катар выходит из ОПЕК

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Катар покинет Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в январе 2019 года. Об этом заявил министр энергетики страны Саад бен Шарида аль-Кааби, сообщает Reuters.
По словам министра, решение о выходе Катара из ОПЕК уже доведено до сведения членов организации. Он также отметил, что Катар будет присутствовать на встрече ОПЕК, которая пройдет в Вене на этой неделе.
Решение было принято в связи с тем, что Катар - крупнейший в мире экспортер сжиженного природного газа - в перспективе намерен сделать упор на свою газовую отрасль.
ОПЕК - международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи нефти.-0-
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