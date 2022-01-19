Катастрофа в здравоохранении Франции: по всей стране закрываются отделения скорой помощи

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции на фоне новой волны коронавируса сокращается число медработников, врачи уходят на пенсию или меняют профессию. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на газету Le Figaro.

В то время как во многих больницах Франции все силы брошены на борьбу с коронавирусом, из-за нехватки персонала по всей стране на неопределенный срок прекращают работу отделения скорой помощи.

Как поясняет издание, французские медработники измождены и готовы пойти работать обрубщиками деревьев или дальнобойщиками - лишь бы не мучиться в больницах. Нехватка персонала в отделениях скорой помощи вызывает сильнейшее беспокойство у местных властей, у которых не было плана действий на случай увольнения медработников.

Замену уходящим на пенсию терапевтам во Франции найти практически невозможно. Кроме того, в 13 департаментах страны больше нет врачей-гинекологов. Такая проблема касается всех территориальных субъектов Франции, даже столичного региона. Особенно остро вопрос нехватки врачей стоит в сельской местности.

Для пациентов отсутствие медперсонала стало настоящей катастрофой: в отчаянии некоторым приходится отказываться от услуг лечащего врача. В такой ситуации оказалось от 7 до 9 млн человек.-0-