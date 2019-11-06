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06 ноября 2019, 23:36

Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Фото Reuters
Фото Reuters

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили AFP ее родственники.

Актриса сильно переутомилась на съемках фильма De son vivant (режиссер Эмманюэль Берко), в котором она играет главную роль. Картина должна выйти на экраны в 2020 году.

Денев была госпитализирована в ночь со вторника на среду из-за серьезного недомогания, сообщает газета Le Parisien. Актрису доставили в одну из парижских больниц в тяжелом состоянии.

Денев родилась 22 октября 1943 года в Париже, ее дебют в кино состоялся в 1957 году в фильме "Гимназистки" (Les collégiennes). Однако слава пришла к ней лишь через семь лет, после выхода на экраны музыкальной мелодрамы Жака Деми "Шербургские зонтики" (Les parapluies de Cherbourg, 1964). За свою кинокарьеру Денев снялась в более чем 120 фильмах.-0-

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