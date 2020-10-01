Кавказ станет новой проблемой, если мировое сообщество не вмешается - Саркисян

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кавказский регион на фоне обострения в Нагорном Карабахе станет новой огромной проблемой, если международное сообщество не вмешается в происходящее. Об этом заявил президент Армении Армен Саркисян, сообщает ТАСС.

"Представляете, если Кавказ станет еще одной Сирией? - сказал Саркисян. - Международное сообщество должно осознать, что если не вмешаться в конфликт в районе Нагорного Карабаха сейчас, Кавказ превратится в новую огромную проблему".

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан остановит военные действия в Карабахе, если армянские силы полностью и безоговорочно выйдут с территории региона.

Утром 1 октября военные действия в Нагорном Карабахе активно возобновились, официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что в результате действий армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сбиты три вертолета ВВС Азербайджана. В свою очередь Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны о сбитых вертолетах ВВС Азербайджана. В Баку сообщили о ракетном обстреле Азербайджана с территории Армении. Азербайджанская сторона потребовала от Армении немедленного прекращения обстрела территории страны, предупредив, что в "противном случае будут приняты адекватные ответные меры".

Генпрокуратура Азербайджана 1 октября сообщила о гибели 16 и ранении 55 азербайджанских гражданских лиц с начала эскалации конфликта. По данным ведомства, также нанесен серьезный ущерб 163 жилым домам, 36 гражданским объектам. Армянская сторона с начала ведения боевых действий потеряла 104 человека (по данным на 30 сентября). По информации единого информационного центра Армении, 23 человека погибли за минувшие сутки.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван эти сообщения опровергает и сообщает в том числе об обстрелах территории Армении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.-0-