Казахстан начал вакцинацию 3 тыс. добровольцев своим препаратом от COVID-19

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстан приступает к вакцинации 3 тыс. добровольцев собственной вакциной QazCovid-in, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт премьер-министра страны.

"К настоящему времени НИИ проведены первая и вторая фазы клинических испытаний отечественной вакцины QazCovid-in. Предварительные результаты исследований демонстрируют ее высокую безопасность, иммуногенность и эффективность на уровне 96%", - отмечается в сообщении.

Министерство здравоохранения Казахстана одобрило начало заключительной, третьей, фазы клинических исследований на добровольцах. Сегодня первые из них были привиты в клиниках городов Алматы и Тараз. До конца декабря будет завершена вакцинация всех остальных добровольцев. Для проведения третьей фазы будет выпущена необходимая партия вакцины - 10 тыс. доз.

"Массовая вакцинация отечественной вакциной начнется в марте 2021 года. В первую очередь на добровольной основе будут привиты медицинские работники, педагоги, а также представители групп риска с хроническими заболеваниями", - сказал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.

В Казахстане в поселке Гвардейский Кордайского района Жамбылской области строится биофармацевтический завод по производству вакцин. Предприятие планируется ввести в эксплуатацию в марте 2021 года. Мощность производства составит 60 млн доз в год.-0-