Казахстан намерен возобновить полеты в 7 стран, в том числе в Беларусь

12 августа, Нур-Султан /БЕЛТА-КАЗИНФОРМ/. Министерство индустрии и инновационного развития Казахстана сообщило о возобновлении международных полетов с 17 августа в семь стран, включая Беларусь.

"В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 августа, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения РК, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения, с 17 августа поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию", - сообщило ведомство.

Министерством индустрии и инновационного развития Казахстана совместно с авиационными властями вышеуказанных стран предварительно проработан вопрос возобновления регулярных пассажирских рейсов. "Так, указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований (термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР-тестирование)", - говорится в сообщении.-0-