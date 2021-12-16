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16 декабря 2021, 07:43

Казахстан отмечает 30-летие независимости

Нур-Султан. Фото из архива
Нур-Султан. Фото из архива

16 декабря, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Сегодня казахстанцы отмечают один из главных праздников - День Независимости Республики Казахстан. В этом году независимости страны исполнилось 30 лет.

Традиционно в День Независимости по всей стране проходят торжественные мероприятия, запускаются социальные объекты. В юбилейный, 2021 год многие мероприятия были посвящены именно Дню Независимости.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в традиционной торжественной церемонии вручения государственных наград и премий. Отличившиеся граждане всей страны по указу главы государства получили государственные награды, медали. В честь 30-летия независимости Республики Казахстан в Нур-Султане 15 декабря из трех точек города запустили праздничный салют.

Накануне состоялось торжественное мероприятие по случаю 30-летней годовщины независимости, в котором приняли участие Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев.

"Тридцать лет независимости - целая эпоха. Это эпоха упорного преодоления тяжелейших трудностей и испытаний, эпоха, сравнимая с протяженной тернистой дорогой в неизведанное. Это эпоха созидания, по своим достижениям и значению ставшая поворотной в истории нашего народа. Поэтому от имени граждан нашей страны хочу выразить Нурсултану Абишевичу Назарбаеву сердечную благодарность за его титанический труд в деле строительства независимого Казахстана", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении.

Теперь же перед Казахстаном стоит задача оперативного строительства экономики будущего и в целом страны. Ее основой станут новые технологии, искусственный интеллект, высокая производительность труда, творческая инициатива и, несомненно, будущее поколение.

С юбилеем независимости казахстанцев поздравляют и мировые лидеры. Свыше 120 стран официально признали и установили дипломатические отношения с Казахстаном.

День Независимости отмечается 16 и 17 декабря согласно закону "О государственной независимости Республики Казахстан". В 1991 году 16 декабря Верховный совет принял закон "О независимости и суверенитете государства". 1 декабря 1991 года состоялись первые в истории страны выборы Президента, по результатам которых кандидатуру Нурсултана Назарбаева поддержало более 98% избирателей.-0-

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