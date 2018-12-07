Казахстан предложил новый формат присутствия ОБСЕ в Астане

7 декабря, Милан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Казахстан предложил преобразовать офис программ ОБСЕ в Астане в тематический центр. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов 6 декабря в Милане, где на полях встречи Совета министров иностранных дел ОБСЕ состоялось тематическое заседание на тему "Продвижение экономической взаимосвязанности на пространстве ОБСЕ".

"Взаимосвязанность обладает множеством измерений, состоящих из транспортных соединений, экономических и энергетических сетей, цифровых и человеческих взаимодействий. Она может укрепить эффективность существующих и создать новые связи. ОБСЕ могла бы играть более важную роль в продвижении взаимосвязанности", - сказал Кайрат Абдрахманов.

В контексте взаимосвязанности Казахстан представил свое видение дальнейшей трансформации полевого присутствия ОБСЕ в Астане - из программного офиса в тематический центр. Министр пояснил, что эволюция полевой миссии всегда осуществлялась в тандеме с развитием страны и "нынешний прогресс Казахстана в экономическом и политическом развитии требует новых подходов".

"Новая структура должна сфокусироваться на вопросах устойчивой взаимосвязанности и перехода к зеленой экономике путем содействия обмену опытом, аналитической и исследовательской работе. К примеру, можно реализовать проекты в сфере надлежащего управления, развития зеленой экономики, предупреждения катастроф, энергетической безопасности, продвижения торговли и транспорта на всем пространстве ОБСЕ", - отметил Кайрат Абдрахманов.

По мнению представителя Казахстана, новый формат присутствия ОБСЕ в Астане откроет возможности взаимовыгодного партнерства между ОБСЕ, ШОС, АСЕАН и другими организациями.-0-