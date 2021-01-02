Казахстан принял протокол к пакту ООН об отмене смертной казни

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, направленного на отмену смертной казни в республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Казахстан подписал протокол в сентябре 2020 года. Согласно документу, страны-подписанты принимают обязательства не применять смертную казнь и принять все необходимые меры для ее отмены в рамках своей юрисдикции. Единственное исключение допускается в случае юридически оформленной оговорки о применении высшей меры наказания в военное время, рассказал ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, представляя протокол депутатам парламента. По его словам, Казахстан намерен использовать эту оговорку.

В настоящее время в Казахстане действует мораторий на смертную казнь. 17 декабря 2003 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о введении бессрочного моратория на исполнение приговоров к смертной казни до решения вопроса об ее отмене. Указ вступил в силу с 1 января 2004 года.-0-