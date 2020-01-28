Казахстан приостановил безвиз для граждан КНР

28 января, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Правительство Казахстана приостановило с 27 января до 1 июля действие 72-часового безвизового режима для граждан КНР, который действовал в аэропортах страны для китайских граждан, в целях недопущения распространения коронавируса из Китая, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Согласно постановлению Кабинета министров приостанавливается 72-часовой безвизовый режим для граждан КНР, следовавших транзитом через международные аэропорты городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, Караганда и Тараз. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

72-часовой безвизовый режим для транзитных пассажиров из Индии и Китая был введен в Казахстане с 1 января 2020 года.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Новый тип коронавируса выявлен почти во всех регионах Китая, а также в США, Франции, Австралии, Японии, Сингапуре, Республике Корея, Малайзии, Вьетнаме и Таиланде.-0-