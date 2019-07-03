Казахстан ратифицировал Договор о запрещении ядерного оружия

3 июля, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора о запрещении ядерного оружия".
"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора о запрещении ядерного оружия", - говорится в сообщении Акорды.
Текст закона публикуется в печати.-0-
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