Казахстан ратифицировал Договор о запрещении ядерного оружия

3 июля, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора о запрещении ядерного оружия".

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора о запрещении ядерного оружия", - говорится в сообщении Акорды.

Текст закона публикуется в печати.-0-