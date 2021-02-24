Казахстан с 1 марта смягчает карантинные ограничения

24 февраля, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. В Казахстане с 1 марта будут смягчены карантинные ограничения. Такое решение было принято на заседании Межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

В регионах, находящихся на протяжении семи дней в "зеленой зоне" по темпам распространения коронавируса, с 1 марта начнут работать цирки, бильярдные клубы, детские развлекательные центры (до 30% заполняемости), будут разрешены спортивные мероприятия (до 30%), пятничные молитвы (до 30%) и поминки (до 30%, не более 50 человек).

В регионах, находящихся в "желтой зоне" на протяжении семи дней, начнут работать по воскресеньям крытые рынки (продуктовые и непродуктовые), ТРЦ, торговые дома и сети.

Также с 1 марта будет разрешено комбинированное обучение школьников с первого по пятый классы, в международных школах - с первого по седьмой классы, за исключением Мангистауской, Костанайской, Жамбылской областей, где по итогам мониторинга зафиксировано наибольшее число нарушений санитарно-противоэпидемического режима в организациях образования.

Кроме того, будет увеличено количество международных авиарейсов с Турцией (на 4 рейса), Узбекистаном (на 4), Кыргызстаном (на 2) и Украиной (на 1).

Государственный санврач, вице-министр здравоохранения Казахстана Ерлан Киясов заявил, что ситуация с коронавирусом в стране развивается по оптимистичному сценарию. "Мы говорили, что по пессимистичному развитию сценария возможный пик заболеваемости будет приходиться на конец марта - начало апреля. Но исходя из нынешней ситуации, можно предположить, что мы этот пик, назначенный ранее, минуем", - сказал Ерлан Киясов.-0-