Казахстан с 2021 года планирует перейти к 12-летнему обучению в школах

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования и науки Казахстана намерено внедрить двенадцатилетнее обучение в школах с 2021 года. Об этом заявил министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, выступая 21 октября в Мажилисе (нижней палате парламента), сообщает ТАСС.

"Ориентиры перехода - это 2021 год, мы планируем и сейчас закладываем его в проекте государственной программы", - сказал Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопрос о сроках внедрения двенадцатилетнего обучения в школах.

Он добавил, что введение двенадцатилетнего обучения в школах подразумевает большую нагрузку на инфраструктуру учебных заведений и подготовку педагогов, выпуск новых учебников, поэтому к этому процессу нужно подходить постепенно. "Мы пытаемся этот вопрос синхронизировать с вопросами введения латиницы. И мы должны начать переход к двенадцатилетнему обучению после того, как все школы с 1 по 11 классы перейдут на новые программы, на новые системы оценивания", - уточнил министр. В настоящее время в казахстанских школах обучение длится 11 лет.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 26 октября 2017 года подписал указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латиницу. Правительству поручено обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года.-0-