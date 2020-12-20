Казахстан с 25 декабря до 5 января усилит ограничительные меры из-за коронавируса

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Казахстана решили усилить карантинные меры с 25 декабря по 5 января будущего года. О таких итогах заседания межведомственной комиссии (МВК) по борьбе с COVID-19 сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

"МВК приняла ряд решений. Первое: с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года установить запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов. Второе: усилить ограничительные меры на крупнейшем в Казахстане нефтегазовом месторождении "Тенгиз" до стабилизации эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

Кроме того, комиссия поручила принять меры по снижению цен на антиковидные лекарственные средства в розничной сети в среднем на 24%.-0-