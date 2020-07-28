Казахстан с 3 августа смягчит карантин

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстан с 3 августа смягчит введенный из-за коронавируса карантин при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима, ношения масок и социального дистанцирования. Об этом заявил министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой, сообщает агентство "Казинформ".

Действующий в стране до 2 августа карантин, по словам министра здравоохранения, помог снизить показатель репродуктивности инфекции с 1,2 до 0,99, процент занятости больничных коек снизился с 90% до 47%. "Положительная динамика основных показателей нагрузки на систему здравоохранения свидетельствует о возможности поэтапного смягчения карантинных мер", - сказал Алексей Цой, которого цитирует Reuters. "Ситуацию удалось стабилизировать, - заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин. - Количество выздоровевших превысило 60%".

По словам министра здравоохранения, 3 августа смогут открыться с ограниченным графиком работы торгово-развлекательные центры, торговые дома и крытые рынки. Возобновят работу салоны красоты, парикмахерские, детские центры коррекции, образовательные и развивающие центры, а также кружки в группах до пяти человек.

Будут разрешены индивидуальные и групповые спортивные тренировки на открытом воздухе с соблюдением социальной дистанции. Также возобновятся тренировки для национальных сборных в составе не более 30 человек.

Прогулки по улицам, посещение парков, скверов и набережных будут разрешены группам до трех человек.

Также власти настаивают на том, что удаленно должны продолжать трудиться как минимум 80% госслужащих и офисных работников.

При этом сохранен запрет на все виды массовых мероприятий, работу развлекательных учреждений, кинотеатров, фуд-кортов, банкетных залов, на работу ресторанов, баров, ночных и игровых клубов, музеев, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, пляжей и аквапарков, а также религиозных объектов.

По последним данным, в Казахстане зарегистрировано 84 648 случаев заражения COVID-19. Умерли 585 человек.-0-