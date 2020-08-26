Казахстан с 31 августа перейдет ко второму этапу ослабления карантинных мер

26 августа, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Межведомственная комиссия Казахстана одобрила переход с 31 августа ко второму этапу ослабления карантинных мер, введенных в стране в связи с распространением COVID-19.

Согласно решению комиссии, с 31 августа в Казахстане будет возобновлена деятельность религиозных объектов, бассейнов, тренажерных залов и спортивных комплексов, а также объектов культуры при условии ограничения численности людей на 1 кв.м.

Кроме того, с 31 августа восстановится движение пригородных пассажирских поездов и электричек, междугородних внутриобластных автобусов и микроавтобусов.

"Все объекты будут вводиться только после получения соответствующих актов готовности. Акиматам регионов совместно с Министерством здравоохранения, НПП (Национальная палата предпринимателей. - Прим. БЕЛТА) "Атамекен", общественностью необходимо обеспечить строжайшее соблюдение всех санитарных требований", - сообщил заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов.-0-