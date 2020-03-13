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13 марта 2020, 09:55

Казахстан сократил число международных рейсов, в том числе в Беларусь

Фото из архива
Фото из архива

13 марта, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Казахстан сократил количество регулярных международных рейсов, об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"В целях недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Казахстане, решением межведомственной комиссии сокращено количество регулярных рейсов, выполняемых по направлению в следующие страны: Германия, Великобритания, Нидерланды, Венгрия, Чехия, Польша, Турция, Украина, Беларусь, ОАЭ и Грузия", - говорится в сообщении ведомства.

Такое решение было принято по итогам совещания, которое было проведено 12 марта с участием представителей иностранных авиакомпаний.

"В связи с сокращением количества выполняемых рейсов, иностранным авиакомпаниям было рекомендовано оформлять возврат билетов в полном объеме либо перебронирование без штрафов. Пассажиры, имеющие билеты на отмененные рейсы, с 16 марта могут оформить их возврат по месту приобретения", - отмечается в сообщении.-0-

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