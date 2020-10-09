Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан приняли совместное заявление по Кыргызстану

9 октября, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана приняли совместное заявление о событиях в Кыргызстане.

"Происходящие события в братском Кыргызстане вызывают нашу серьезную обеспокоенность, - говорится в заявлении. - Мы как близкие соседи, связанные многовековыми узами дружбы, добрососедства, общих культурных и духовных ценностей, призываем народ Кыргызстана в эти сложные дни проявить присущую ему мудрость ради сохранения мира и восстановления стабильности в стране".

Лидеры четырех стран выразили надежду, что все политические партии и общественные круги Кыргызстана приложат необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия, решения возникших вопросов при непременном соблюдении Конституции и национального законодательства.

"Благополучие Кыргызстана является важным фактором региональной безопасности и устойчивого развития всей Центральной Азии, - подчеркивается в документе. - Наши страны имеют одно прошлое и строят общее будущее. Народы Центральной Азии исторически объединены стремлением к прочному миру, согласию и созиданию во благо будущих поколений. Разделяя общие цели, наши государства активно укрепляют региональное сотрудничество по расширению торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-коммуникационных и культурно-гуманитарных связей, приграничного и межрегионального взаимодействия. Двигаясь по пути дальнейшего укрепления центральноазиатской солидарности, мы всегда будем поддерживать народ Кыргызстана в его стремлении к единству, мирному, независимому развитию и процветанию".

После парламентских выборов 4 октября в Кыргызстане представители партий, которые не прошли в высший законодательный орган, устроили массовые волнения в Бишкеке. Они захватили здания парламента, правительства, администрации президента, генпрокуратуры и мэрии столицы. Протестующие выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд других политиков и чиновников. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Кыргызстана Курсан Асанов заявил, что по всей стране действует группа людей, заинтересованных в эскалации ситуации. В беспорядках пострадали более 1,2 тыс. человек. 9 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра страны.-0-