Казахстан усилит карантинные меры в крупных городах

27 июля, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Межведомственная комиссия Казахстана по недопущению распространения коронавирусной инфекции приняла решение об усилении карантинных мер в ряде городов страны.

Карантинные меры будут усилены с 2 августа в Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Караганде, на которые приходится 65% суточной заболеваемости COVID-19 и 55% суточной летальности по стране.

Ограничительные меры предусматривают запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных, памятных и иных массовых мероприятий; перевод на дистанционную работу 80% сотрудников государственных органов, офисов, национальных компаний и иных организаций (за исключением вакцинированных сотрудников или переболевших в течение последних трех месяцев); приостановление деятельности всех предприятий и организаций, не участвующих в проекте Ashyq (мобильное приложение Ashyq предназначено для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране), за исключением центральных госорганов, акиматов, правоохранительных органов, организаций здравоохранения, СМИ, продуктовых магазинов, аптек и организаций жизнеобеспечения.

Также Межведомственная комиссия рекомендовала акиматам Акмолинской, Алматинской, Карагандинской областей принять меры по усилению карантинных мер в приграничных районах с городами Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Караганда. Акиматам регионов поручено принять все меры по введению ограничений и контролю за их соблюдением.-0-