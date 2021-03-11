Казахстанские авиакомпании возобновили все внутренние рейсы и полеты в 14 стран

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстанские авиакомпании возобновили полеты по всем 45 внутренним маршрутам. Как сообщила сегодня пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, республика также восстановила прерванное ранее из-за пандемии авиасообщение с 14 странами.

Как отмечается, на сегодня полностью возобновлены все внутренние авиарейсы по 45 маршрутам с частотой 590 рейсов в неделю. По международным направлениям поэтапно возобновлены рейсы в 14 стран - Турция, Южная Корея, Объединенные Арабские Эмираты, Беларусь, Украина, Германия, Узбекистан, Кыргызстан, Египет, Россия, Грузия, Таджикистан, Мальдивы, Шри-Ланка (по 35 маршрутам с частотой 103 рейса в неделю).

После начала пандемии Казахстан приостановил почти все регулярные пассажирские авиаперевозки. С 1 мая 2020 года в республике начали выполнять внутренние авиарейсы, а с конца июня страна приступила к поэтапному возобновлению авиасообщения с рядом государств.-0-