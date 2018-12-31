Казахстанские спасатели оказали помощь британским туристам, заблудившимся в горах

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники казахстанской службы МЧС спасли туристов из Великобритании, которые заблудились в горах. Спасателям удалось найти их за полчаса, сообщает ТАСС.

Туристы заблудились во время спуска с горы в ущелье Бутаковка, относящемся к Медеускому району. Группа состояла из шести человек, в числе которых было трое детей.

Операцию по спасению проводил оперативно-спасательный отряд Комитета по ЧС с применением двух единиц спецтехники и поисковой собаки.

Путешественников вывели из ущелья и посадили на транспорт. Медицинской помощи им не требовалось.-0-