Казахстанские спасатели оказали помощь британским туристам, заблудившимся в горах

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники казахстанской службы МЧС спасли туристов из Великобритании, которые заблудились в горах. Спасателям удалось найти их за полчаса, сообщает ТАСС.
Туристы заблудились во время спуска с горы в ущелье Бутаковка, относящемся к Медеускому району. Группа состояла из шести человек, в числе которых было трое детей.
Операцию по спасению проводил оперативно-спасательный отряд Комитета по ЧС с применением двух единиц спецтехники и поисковой собаки.
Путешественников вывели из ущелья и посадили на транспорт. Медицинской помощи им не требовалось.-0-
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