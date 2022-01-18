Казахстанские суды после беспорядков рассмотрели более 8 тыс. административных дел

18 января, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Казахстанскими судами рассмотрено 8354 административных дела, связанных с прошедшими в январе беспорядками. Об этом заявил старший помощник генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин.

"Всего судами рассмотрено 8354 административных дела, связанных с этими событиями. Суды и прокуроры учитывают смягчающие обстоятельства и раскаяние виновных лиц. 3337 правонарушителей были лишь предупреждены без применения к ним взысканий в виде ареста или штрафа. По 1653 делам судом применен штраф, сейчас 1002 лица пребывают под арестом", - рассказал помощник генпрокурора.

По его словам, в целях смягчения назначенного судом наказания прокурорами в апелляционную инстанцию внесено 1758 ходатайств. В настоящий момент по ним освобождено уже 676 граждан, для 344 граждан штраф заменен на предупреждение.

Азамат Саргазин также сообщил, что по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе 44 - по актам терроризма, 15 - по убийствам, 6 дел - по фактам пропаганды и призывам к захвату власти.-0-

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