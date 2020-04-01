Каждый четвертый израильтянин лишился работы из-за коронавируса

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число безработных в Израиле 1 апреля превысило отметку в 1 млн человек. Безработица возросла до беспрецедентного уровня в 24%, сообщает израильский портал Israelinfo.

Уточняется, что это данные только по наемным работникам, при этом число самозанятых без работы также приближается к миллиону.

Четверть трудоспособных граждан Израиля потеряли работу и обратились в центры занятости за пособием, примерно 90% из них отправили в неоплачиваемый отпуск. Только за последние сутки зарегистрировалось 35 тыс. новых безработных, и это число постоянно растет. При этом по состоянию на начало марта уровень безработицы в Израиле составлял менее 4%.

В сложившейся критической ситуации идут разговоры о том, что после Песаха (заканчивается 16 апреля), если скорость распространения эпидемии не будет расти, некоторые предприятия возобновят работу. По крайней мере, на рабочие места смогут вернуться работники, которые не находятся в группе риска или уже переболели COVID-19.

Центры занятости сейчас пытаются пристроить некоторых граждан на временную работу, которая позволит им пережить кризис. Рабочие места сохраняются в супермаркетах, доставке, уходе за пожилыми людьми.

По данным на 1 апреля, число заразившихся коронавирусом в Израиле возросло до 5591, не менее 20 человек с момента вспышки заболевания скончались.-0-