Каждый пятый обследованный житель Нью-Йорка имеет антитела к коронавирусу

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведенное в США исследование показало, что у 21,2% жителей Нью-Йорка обнаружены антитела к COVID-19. Следовательно, каждый пятый житель Нью-Йорка, возможно, был инфицирован коронавирусом нового типа, заявил губернатор штата Эндрю Куомо, сообщает издание Business Insider.

Тесты проводились в 40 населенных пунктах в 19 округах штата Нью-Йорк. В исследовании приняли участие около 3 тыс. человек - выборка была случайной, это обычные посетители продуктовых магазинов. В целом выяснилось, что 13,9% обследованных жителей штата - 2,7 млн, или каждый седьмой, - были инфицированы COVID-19. "Они были заражены три, четыре, пять или шесть недель назад. У них был коронавирус, антитела выработались, и люди выздоровели", - сообщил Эндрю Куомо.

Самый высокий процент выявленных с антителами к коронавирусу - в Нью-Йорке и его окрестностях, на сегодня это эпицентр вспышки COVID-19 в США. В Лонг-Айленде антитела выявлены у 16,7% обследованных. Самым низким этот показатель оказался на севере штата - около 4%.

Результаты исследования говорят о том, что COVID-19 может иметь невысокую смертность, однако значительно больший коэффициент распространения. При этом критики ставят под сомнение итоги исследования, поскольку достоверность большинства тестов на антитела к COVID-19 пока недостаточно изучена, а выборка участников была немногочисленной.

По последним данным, в штате Нью-Йорк подтверждено 263 тыс. случаев COVID-19, свыше 15 тыс. человек скончались. Всего в США зафиксировано 890 тыс. случаев коронавируса нового типа и 50 тыс. летальных исходов.-0-