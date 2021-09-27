Каждый пятый житель Литвы в 2020 году был за чертой бедности

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый пятый житель Литвы в прошлом году был за чертой бедности. Таковы данные обзора, представленного Национальной организацией по снижению уровня нищеты в Литве, сообщает Delfi.

По данным Департамента статистики Литвы, в 2020 году за чертой бедности жили 585 тыс. жителей страны, или 20,9%. Больше всего бедных фиксируется среди безработных граждан (56,4%) и пенсионеров по старости (39,5%).

"Самые уязвимые группы из года в год не меняются. Мы рады снижению уровня бедности в группе детей, но только здесь, к сожалению, и было яркое изменение ситуации. Мы надеемся, что эти перемены останутся положительными, поскольку нищета в детстве отрицательно сказывается на развитии ребенка и на его будущем", - сказала глава Национальной организации по снижению уровня нищеты Айсте Адомавичене.

Согласно проведенному в марте 2021 года опросу, 11% жителей Литвы признались, что им не хватает денег на питание, еще 14,2% не хватает денег на аренду жилья и/или оплату коммунальных услуг. По словам Айсте Адомавичене, такие показатели вызывают беспокойство. "Даже после того, как доходы возвращаются на нормальный уровень, у людей остаются долги, это на какое-то время ограничивает их полноценную жизнь", - сказала Айсте Адомавичене.-0-