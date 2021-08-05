Каждый сороковой житель Земли заразился коронавирусом

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Новости темы "Коронавирус: последние новости"
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общее число заразившихся COVID-19 в мире превысило 200,2 млн, следует из подсчетов ТАСС на основе данных властей, экспертов и СМИ.
Доля инфицированных составляет более 2,5% населения планеты, которое Фонд ООН в области народонаселения оценивает в 7,875 млрд человек. Таким образом, коронавирус был диагностирован уже у каждого сорокового жителя Земли.
Около половины от общего числа заразившихся приходится на пять стран: США (35,3 млн), Индию (31,8 млн), Бразилию (20 млн), Россию (6,4 млн) и Францию (6,3 млн).