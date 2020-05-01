Каждый третий заразившийся коронавирусом в мире уже выздоровел

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 3,2 млн человек, из них каждый третий (более 1 млн) уже выздоровел, умерли почти 300 тыс., сообщает ТАСС.

Темп прироста новых случаев заражения снижается уже четвертую неделю подряд: если в начале апреля их число росло на 200% за семь дней, то сейчас - на 21,5%.

На данный момент вирус обнаружен в 173 странах. США в лидерах по числу заразившихся (более 1 млн случаев), далее следуют Испания (230 тыс.) и Италия (203 тыс.) Китай теперь находится на 11-м месте, весь апрель здесь выявляли не больше нескольких десятков заразившихся в день.

По числу летальных исходов на первом месте США (60,1 тыс.), на втором - Италия (27,7 тыс.), на третьем - Великобритания (26,8 тыс.). В Китае выписаны около 94% пациентов, в Иране уже здоровы 79%, Германии - 78%. В США вылечились пока только 14% заразившихся, в Италии - 37%, в Испании - уже более 57%.-0-