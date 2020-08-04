Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали открытки с новым фото сына

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как благодарность за поздравления с днем рождения правнука королевы Елизаветы II Луи фанаты получили открытки с портретом двухлетнего принца, сообщает Daily Mail.

На фото принц Луи улыбается в объектив. Неопубликованное ранее фото из официальной фотосессии принца Луи было сделано к его двухлетию.

На обратной стороне открытки написано: "Герцог и герцогиня Кембриджские благодарны за ваши поздравления ко второму дню рождения принца Луи. Ваше поздравление очень понравилось его королевскому высочеству, и он посылает вам свои лучшие пожелания".-0-