Киев перейдет на электронный билет с 1 ноября

30 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Киеве с 1 ноября на всех видах муниципального транспорта заработают электронные билеты, сообщил на пресс-конференции директор департамента информационно-коммуникационных технологий Киевской городской администрации Юрий Назаров.

"Электронный билет работает в опытной эксплуатации, это значит что он полноценно функционирует, но еще продолжает функционировать старая система - жетонов и талонов. Тестовая эксплуатация у нас будет происходить до 30 октября этого года, то есть с 1 ноября мы полностью переходим на электронный билет", - сказал Юрий Назаров.

Он отметил, что ежедневно карточкой киевлянина для оплаты проезда пользуются 350 тыс. льготников. "Ежедневно мы видим более 50 тыс. платных поездок с помощью Kyiv Smart Card или QR-кода. На данный момент мы продали более 15 тыс. Kyiv Smart Card”, - добавил директор департамента.-0-