Киево-Печерская лавра вновь открылась для прихожан

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 25 мая Киево-Печерскую лавру вновь открыли для посетителей. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информационно-просветительский отдел Украинской православной церкви Московского патриархата.

"С 25 мая 2020 года сняты все ограничения по посещению территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", - говорится в сообщении.

Лавра будет работать в соответствии с теми нормами, которые определены Кабмином Украины. В частности, речь идет о проведении богослужений при обязательном соблюдении дистанции между верующими: на каждые 10 м - не более одного человека.

Как сообщалось, 13 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Киево-Печерская лавра по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям украинской столицы закрывается на карантин. В Лавре обнаружили более 100 инфицированных COVID-19.

Всего в Украине по состоянию на 25 мая зафиксировано более 21 тыс. случаев COVID-19. С начала пандемии в Украине умерли 623 человек.-0-