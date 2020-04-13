13 апреля, Киев /БЕЛТА - Укринформ/. Киево-Печерская лавра закрывается на карантин. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Из случаев, зарегистрированных за прошлые сутки, 63 в Киево-Печерской лавре. То есть там уже более 90 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - сказал Виталий Кличко. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Киева лавра закрывается на карантин. Мэр украинской столицы потребовал от правоохранительных органов проконтролировать соблюдение этого решения.

Также Виталий Кличко сообщил, что власть направит в лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования.

В Киеве по состоянию на 13 апреля зарегистрировано 495 случаев коронавируса. За последние сутки коронавирус подтвердили у 79 человек. Всего в Украине зарегистрировано 3,1 тыс. случаев заражения COVID-19, с момента вспышки 93 человека скончались.-0-