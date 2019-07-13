13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киевский аэропорт Жуляны полностью возобновил работу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе воздушной гавани.

Как говорится с сообщении, 12 июля, в аэропорту им. В. Сикорского Жуляны самолет Boeing 737 при посадке выкатился за пределы посадочной полосы, который выполнял рейс по маршруту Минск-Киев. В результате чего была заблокирована работа аэропорта. На борту самолета находились 139 пассажиров и 5 членов экипажа.

В результате инцидента никто не пострадал.

Работа аэропорта днем 13 июля полностью восстановлена.-0-