Ким Чен Ын может прибыть в Россию до конца апреля

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын может прибыть в Россию с визитом до конца апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.

По словам источника агентства Yonhap, шансы, что поездка Ким Чен Ына в Россию пройдет в конце апреля, довольно высоки. Владимир Путин примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в Китае 26-27 апреля. А встреча с Ким Чен Ыном состоится за день-два до или непосредственно после этого мероприятия.

Саммит Россия - КНДР пройдет, скорее всего, во Владивостоке.

Ранее агентство Yonhap сообщало, что заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон 19-25 марта посетил Москву и Владивосток. Поездка помощника лидера КНДР связана с подготовкой визита главы государства в РФ.-0-