Ким Чен Ын появился на публике после долгого перерыва

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 2 мая 2020
Минск Переменная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:25 Пятая часть японских студентов может бросить учебу из-за нехватки денег В мире
14:13 Эстафета "Беларусь помнит. Помним каждого" стартует 5 мая Общество
14:06 Белорусский тренер Андрей Скабелка возглавил клуб КХЛ "Локомотив" Спорт
13:44 "Беларусь 3" покажет оперу "Богема" Большого театра Беларуси Культура
13:37 Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе перенесен на 2021 год Спорт
13:17 Был хирургом - стал инфекционистом: как работает Могилевская больница №1 Регионы
12:57 Витебские десантники провели парад для ветерана войны Регионы
12:39 В России число заразившихся коронавирусом за сутки возросло на 9623 В мире
12:25 В Беларуси выздоровели и выписаны 3117 пациентов с COVID-19 Общество
12:12 РТБД готовит новые показы спектаклей из своего видеофонда Афиша
11:57 Медперсонал четко выполняет свои функции, все собранны и сконцентрированны - реаниматолог Регионы
11:43 Всемирные пляжные игры перенесены на 2023 год Спорт
11:32 Ким Чен Ын появился на публике после долгого перерыва В мире
11:25 Дожди и до +22°С ожидаются в Беларуси 3 мая Общество
11:20 Прямые эфиры в интернете с известными белорусами востребованы у молодежи - БРСМ Общество
11:06 Определены победители первых двух недель онлайн-квеста "По следам Победы" Общество
10:50 ЧМ по современному пятиборью в Минске станет квалификационным к Играм в Токио Спорт
10:35 Трамп: число умерших из-за коронавируса в США может составить около 100 тыс. В мире
10:23 В Беларуси предлагают отмечать места обитания соловьев на онлайн-карте Общество
10:05 В Испании разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом В мире
09:55 Бесплатный безлимитный интернет стал доступен студентам в двух общежитиях БНТУ Регионы
09:46 Власти Сингапура частично снимают введенные из-за коронавируса ограничения В мире
09:36 "Если могу спасти кого-то, не буду отсиживаться" - вылечившаяся от COVID-19 медсестра о сдаче плазмы Общество
09:22 В США разработали тест, выявляющий коронавирус в течение суток после заражения В мире
09:09 Лидер футбольного чемпионата Беларуси "Слуцк" сыграет в гостях у минского "Динамо" Спорт
09:04 Регистрация на ЦТ начинается в Беларуси Общество
09:01 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
00:38 В Узбекистане из-за прорыва дамбы затопило два поселка В мире
00:16 Число заразившихся коронавирусом в мире возросло за сутки более чем на 84 тыс. В мире
01.05.20
01.05.20 23:57 Илон Маск намерен продать почти все свое имущество Калейдоскоп
Все новости
Все новости
В мире
02 мая 2020, 11:32

Ким Чен Ын появился на публике после долгого перерыва

Ким Чен Ын. Фото AP
Ким Чен Ын. Фото AP

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральное телевидение КНДР показало репортаж о посещении председателем Госсовета Ким Чен Ыном церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений 1 мая. Это первые опубликованные видеокадры с того момента, как лидер страны перестал появляться на публике после заседания Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) 11 апреля, сообщает ТАСС.

Телевизионный сюжет демонстрировал, как Ким Чен Ын разрезал красную ленту, что символизировало начало работы предприятия. На всех видеокадрах он выглядит бодрым, часто улыбается, активно жестикулирует и раздает указания сопровождающим его членам высшего руководства страны. По окончании репортажа об открытии завода Центральное телевидение КНДР продолжило показывать передачи, посвященные деятельности Ким Чен Ына.

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда провел заседание Политбюро ЦК ТПК по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посетил 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (высший законодательный орган), а также впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии в Кымсусанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о его возможной болезни.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
КНДР
Новости рубрики В мире
Пятая часть японских студентов может бросить учебу из-за нехватки денег
Фото ТАСС В России число заразившихся коронавирусом за сутки возросло на 9623
Дональд Трамп. Фото AP Трамп: число умерших из-за коронавируса в США может составить около 100 тыс.
Фото elcomercio.es В Испании разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом
Фото The Guardian Власти Сингапура частично снимают введенные из-за коронавируса ограничения
Фото Independent В США разработали тест, выявляющий коронавирус в течение суток после заражения
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко требует использовать иностранную безвозмездную помощь исключительно на социальные цели
В Беларуси выздоровели и выписаны 3117 пациентов с COVID-19
МНС разъяснило особенности применения указа о поддержке экономики
Регистрация на ЦТ начинается в Беларуси
Топ-новости
Карпенко: в Беларуси ни один школьник не остался без внимания
Медперсонал четко выполняет свои функции, все собранны и сконцентрированны - реаниматолог
Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии
"Если могу спасти кого-то, не буду отсиживаться" - вылечившаяся от COVID-19 медсестра о сдаче плазмы
Лучшие фото БЕЛТА в апреле
Клишевич: основная форма социальной поддержки в условиях COVID-19 - возможность продолжать работать
ФОТОФАКТ: Минск готовится ко Дню Победы
Изготовленные волонтерами средства защиты для медиков доставили в 456 учреждений здравоохранения
Изменения мая: повышаются некоторые виды пенсий и детские пособия
Погода в начале мая будет более благоприятной для развития сельхозкультур - Белгидромет
В Беларусь за три года поступило иностранной безвозмездной помощи на $238 млн
Главврач Гродненской инфекционной больницы: мы обеспечены необходимыми средствами защиты
Почти Br750 тыс. перечислено в профсоюзный фонд страхования медиков
Белстат: самая мужская профессия - строитель, а женщины преобладают в соцсфере
Месячные лимиты на посылки из-за рубежа отменяются в Беларуси с 1 мая
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.