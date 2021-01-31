Кинофестиваль с одним зрителем проходит в Швеции

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медсестра скорой помощи Лиса Энрут из шведского города Шёвде целую неделю будет жить на острове с маяком Патер-Ностер в Северном море, смотреть фильмы и записывать видеодневники, сообщает Euronews.

Лиса Энрут выиграла в конкурсе, организованном в рамках Гётеборгского кинофестиваля, в котором искали единственного зрителя для проведения мероприятия. Всего было подано 12 тыс. заявок из 45 стран.

"Для меня это отличный повод попытаться осмыслить события, произошедшие в прошлом году, набраться сил. Это было очень неспокойное время. Так что для меня это возможность почувствовать почву под ногами", - сказала победительница.

Ежегодно на Гётеборгском кинофестивале показывают сотни картин. В этом году крупнейший в Скандинавии киносмотр из-за пандемии проходит в онлайн-формате - с 29 января по 8 февраля.-0-