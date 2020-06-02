Кинотеатры и музеи в России откроются для посетителей в середине июля

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В России кинотеатры могут вернуться к работе в середине июля, театры и концертные залы откроются осенью. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, сообщает ТАСС.

"Что касается кино и, особенно, театра, зритель очень соскучился по любимым актерам. Мы должны здесь обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, включая специальную плотность рассадки, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование. Кинотеатры смогут заработать уже в середине июля. Там также предусмотрена особая рассадка, театры и концертные залы так же, как и во всем мире, открываются на последнем этапе снятия ограничений, но планируется, что уже осенью они нас порадуют новыми постановками", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Музеи также откроют двери для посетителей с середины июля, однако речь идет пока только об индивидуальных визитах, добавил вице-премьер. "Дата в каждом регионе своя, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Музеи уже начали работать, а двери для посетителей откроются уже с середины июля. Подготовительный этап - полтора месяца. Речь идет пока об индивидуальных посещениях", - сказал вице-премьер.-0-