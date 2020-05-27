Кипр компенсирует расходы туристам в случае заболевания COVID-19

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Кипра заявило, что покроет все расходы туристам в случае их заболевания коронавирусной инфекцией во время отпуска на острове, сообщает Associated Press.

Власти обещают оплатить проживание, питание и лечение туристов с диагностированным COVID-19, а также членов их семей, которые приехали вместе с ними. Заболевшие оплатят самостоятельно лишь поездку на такси до аэропорта и перелет домой.

На Кипре уже оборудована больница на 100 коек для заболевших коронавирусом туристов. В ближайшее время откроют 112 отделений интенсивной терапии с 200 аппаратами ИВЛ для больных в тяжелом состоянии. В специальном карантинном отеле подготовлены 500 номеров для родственников с отрицательными результатами тестов на COVID-19.

Кипр открывает туристический сезон 9 июня для граждан 19 стран. Все прибывающие на остров должны сдать тест на коронавирус за три дня до вылета. Планируется, что это ограничение отменят 20 июня для 13 стран, включая Германию, Финляндию, Израиль, Грецию и Норвегию. Далее перечень стран будет увеличиваться в зависимости от уровня распространенности в них инфекции.

Все прибывающие должны будут заполнить декларацию с указанием своих переездов за последние 14 дней, а также уведомить, что у них не наблюдалось симптомов коронавируса в течение 72 часов.

Во время отдыха на острове туристы должны будут соблюдать дистанцию в 3 м в помещениях и в 2 м на улице (это правило не распространяется на членов одной семьи или отдыхающих группой).

Шезлонги на пляжах будут размещены в 2 м друг от друга. Сотрудники отелей будут соблюдать масочный режим, а номера дезинфицироваться после каждого гостя. В ресторанах, барах, кафе и пабах столы будут находиться на расстоянии не менее 2 м друг от друга, а максимальное количество людей за столиком ограничат до 10. Гостям будет рекомендовано расплачиваться карточкой, а не наличными.

Туризм составляет 13% экономики Кипра. По прогнозам экспертов, в 2020 году страна может потерять до 70% доходов от туризма.-0-