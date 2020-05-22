Кипр начнет восстанавливать авиасообщение с другими странами с 9 июня

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уже 1 июня в Республике Кипр откроются отели, а с 9 июня остров начнет возобновлять авиасообщение с другими странами. Соответствующее решение Совета министров государства озвучил министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Яннис Карусос, сообщает БЕЛТА.

Курортный сезон страна открывает сначала для туристов из 19 стран, которые по рекомендации эпидемиологов разделены на две группы. В первую вошли Греция, Мальта, Болгария, Норвегия, Австрия, Финляндия, Словения, Венгрия, Израиль, Дания, Германия, Словакия и Литва. Во вторую группу включены Швейцария, Польша, Румыния, Хорватия, Эстония и Чехия.

На первом этапе - с 9 по 19 июня - иностранные туристы из указанных стран должны будут иметь при себе сертификат об отсутствии у них коронавируса. При этом тест должен быть сдан не позднее, чем за 72 часа до вылета. На втором этапе - с 20 июня - такой сертификат будут требовать только у туристов из стран второй группы.

Глава Минтранса Кипра добавил, что списки стран будут обновляться в зависимости от развития ситуации за рубежом.-0-